За указанный период на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 50 человек, в том числе 8 детей, получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 330 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 88 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 4 автопроисшествия.г. ВладимирПо предварительной информации, 11.07.2022 г. в 13:20 в г. Владимир на ул. Мира у д. 40 велосипедист 2002 г.р., не выдержал безопасный боковой интервал, в результате чего совершил столкновение с движущимся по левой полосе в попутном направлении прямо автомобилем «Фольксваген», под управлением водителя 1996 г.р., после чего совершил падение на проезжую часть. В результате ДТП велосипедист направлен на амбулаторное лечение.Суздальский районПо предварительной информации, 12.07.2022 г. в 18:50 в г. Суздаль на ул. Бульвар Всполье у д. 31 водитель электросамоката, двигаясь по правому краю проезжей части дороги, допустил наезд на стоящий для поворота направо автомобиль «ВАЗ», под управлением водителя 2002 г.р. В результате ДТП водитель электросамоката направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 13.07.2022 г. в 09:40 в г. Кольчугино на ул. Шмелева у д. 8 водитель автомобиля «Хендай» 2002 г.р., при выезде с дворовой территории на главную дорогу, не предоставил преимущество движущемуся справа автомобилю «Сузуки», под управлением водителя 1986 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай» направлен на амбулаторное лечение.Гороховецкий районПо предварительной информации, 14.07.2022 г. в 07:11 на 326 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «УАЗ», 1998 г.р., находясь в состоянии алкогольного опьянения, при начале движения с обочины, не предоставил преимущество в движении двигавшемуся прямо в попутном направлении по крайней правой полосе автомобилю «Рено», под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «УАЗ» 1991 г.р. направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 15.07.2022 г. в 22:20 в г. Владимир на проспекте Строителей у д. 4 водитель автомобиля «Тойота», 1959 г.р., двигаясь по проспекту Строителей со стороны ул. Мира по крайней левой полосе, на нерегулируемом перекрестке с ул. Белоконской, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автобусу «Мерседес», под управлением водителя 1977 г.р., который двигался по проспекту Строителей во встречном направлении по крайней правой полосе прямо без изменения направления движения. В результате ДТП пассажир автобуса 1990 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский районПо предварительной информации, 16.07.2022 г. в 12:50 на 3 км автодороги «Кольчугино – Киржач» водитель автомобиля «Фольксваген», 1984 г.р., допустил столкновение с движущимся впереди, совершающим маневр поворота налево автомобилем «Киа», под управлением водителя 1982 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген» 1983 г.р. направлен на амбулаторное лечение.Меленковский районПо предварительной информации, 17.07.2022 г. в 13:15 на 39 км автодороги «Касимов – Муром – Нижний Новгород» водитель автомобиля «Шкода», 1979 г.р., не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда «Альфа», под управлением водителя 1962 г.р., в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель мопеда от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами. Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!