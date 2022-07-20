Сумма не уточняется, но по инкриминируемой статье санкция составляет от 3 до 5 тысяч рублей.

Жителя Гусь-Хрустального оштрафовали за оскорбление 14-летнего юноши. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.В один из дней подросток шёл по улице вместе с другом в сторону своего дома. Сосед, испытывая неприязнь к мальчику из-за того, что парень обидел его сына, стал материться в адрес парня, унижать его честь и достоинство.Юнец не растерялся и написал заявление в полицию. По результатам проверки на 44-летненр гусевчанина завели дело и выписали штраф. Сумма не уточняется, но по инкриминируемой статье санкция составляет от 3 до 5 тысяч рублей.