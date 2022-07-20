В Гороховецком районе фигурант похитил пять металлических крышек канализационных люков.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Нижегородской области. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В октябре прошлого года внимание находящихся на маршруте патрулирования инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД привлекла иномарка с номерными знаками соседнего региона, медленно передвигающаяся в ночное время по одной из улиц города Гороховца. Полицейских насторожило, что задняя часть автомобиля заметно «просела». Остановив транспортное средство, госавтоинспекторы обнаружили в салоне на заднем пассажирском сидении пять металлических крышек канализационных люков.Водитель признался, что крышки похитил.Уже на следующий день в дежурную часть полиции поступило несколько сообщений о хищении крышек канализационных люков. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, превысил 9 000 рублей.Похищенное имущество возвращено владельцам. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.