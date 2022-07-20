Фигурант признал свою вину.

В Петушинском районе мужчина пытался обменять 16 патронов на бутылку водки. Бартер не удался, выпивоха оказался в тюрьме.В 2015 году осужденный нашёл 16 патронов к пистолету Макарова. Через шесть лет он вспомнил о боеприпасах и решил продать их собутыльнику за пузырь. Неизвестно как история дошла до полиции, но впоследствии опасные предметы изъяли, а на бывшего владельца завели уголовное дело.Фигурант признал свою вину. Судья отправил его на 10 месяцев в колонию и приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей.