Мужчина неоднократно обращал внимание на незапертый гараж и, воспользовавшись ситуацией, похитил технику.

В дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 37-летний житель поселка Октябрьский. Мужчина сообщил о пропаже двух бензотриммеров из гаража.В результате комплекса оперативных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан 45-летний местный житель. В содеянном мужчина сознался. Сотрудникам полиции он пояснил, что неоднократно обращал внимание на незапертые ворота гаража. Поняв, что внутри хранится ценное имущество, он воспользовался ситуацией и похитил технику.В дальнейшем один бензотриммер фигурант продал, а второй выбросил, поняв, что он сломан.Местонахождение похищенного установлено сотрудниками полиции.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).