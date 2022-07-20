Мировой судья назначил 44-летнему жителю Гусь-Хрустального наказание в виде штрафа за оскорбление подростка. Сумма компенсации не уточняется. Летним днем подросток с другом шел в сторону

Мировой судья назначил 44-летнему жителю Гусь-Хрустального наказание в виде штрафа за оскорбление подростка. Сумма компенсации не уточняется. Летним днем подросток с другом шел в сторону дома. Неподалеку находился сосед, сына которого мальчик однажды обидел. Увидев ребенка, к которому мужчина явно испытывал неприязнь, он стал его оскорблять, тем самым унижая его честь и достоинство. Прокурор вынес