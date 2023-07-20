30 новых автобусов запущены на линии во Владимире. Так, современными дизельными ЛИАЗами неделю...

30 новых автобусов запущены на линии во Владимире.Так, современными дизельными ЛИАЗами неделю назад пополнился маршрут 24с - один из самых популярных и загруженных в областной столице. Стали ли автобусы ходить чаще и как транспортную "обновку" оценивают сами владимирцы? Узнала Кристина Иванова.- Подогрев сидений вот для нас, сиденья все работают, все регулируется, тормоза уже все дисковые полностью.Водитель Антон Поляков привыкает к новому рабочему месту. В профессии шесть лет, в последнее время ездил на почти тридцатилетнем МАНе - в другой транспортной компании. А недавно перешел во "Владимирпассажиртранс". Говорит, повезло. Там как раз началось обновление подвижного состава.- Как можно сравнить? Это новая комфортабельная машина. Конечно, она лучше.На линиях во Владимире таких дизельных ЛиАЗов пока 30. Часть вышла на маршрут 24с - один из самых популярных и загруженных в областной столице. Уже на третьей остановке от конечной в автобусе становится тесно - и это не в час пик.Таисия, жительница г.Владимира:- В нашем районе, на Нижней Дуброве, очень плохо с транспортом. Очень мало автобусов, иногда невозможно доехать, мы ждем по часу, особенно вечером.- А новые автобусы замечаете, что пускают?- Прекрасно. Заметили. И кондиционер работает, очень удобно. Слава богу, может, хоть немного тронется с места.Игорь Ефремов, и.о.начальника по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Вот эти вот 30 автобусов - они как бы не очень сильно увеличили количество машин на линии, потому что они выходят на замену тем транспортным средствам, которые нуждаются в капитальном ремонте. Часть машин убрана в капитальный ремонт, Владимирпассажиртранс этим занимается сейчас по графику.Очевидно, снимет существующую нагрузку вторая партия - еще 70 автобусов выедут на улицы Владимира до конца года. Закупка новых машин - часть масштабной работы по решению проблем с общественным транспортом. А их по-прежнему немало. Грамотной перестройки требует устаревшая схема маршрутов. Отдельно решается вопрос с кадрами.- Людей немножко не хватает, да. Вот побольше бы нам людей, кондукторов бы.А еще водителей и механиков. Стратегия развития общественного транспорта - процесс комплексный.Алексей Метёлкин, депутат Совета народных депутатов г.Владимира:- Реформа и модернизация сети общественного транспорта - это один из наиболее часто задаваемых вопросов, с которыми обращаются наши жители в наш адрес, как депутатов. Соответственно, мы стараемся оперативно реагировать совместно с администрацией города Владимира.Во Владимире сегодня действуют 35 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов. Последние тоже требуют обновления. В ближайшее время выйти на маршрут должны четыре новых белорусских троллейбуса. Развитие экологически безопасного транспорта - еще один приоритет транспортной реформы, заверяют в мэрии.Кристина Иванова, Илья Хлудов, Вести "Владимир".