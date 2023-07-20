Женщина с коляской вышла на проезжую часть в неположенном месте

8-месячный ребенок пострадал в ДТП во Владимирской области.Как сообщает региональное УМВД, всё произошло в Муроме в районе Парка им. 50-летия Советской власти днем 20 июля. Женщина с 8-месячным ребенком в коляске вышла на дорогу в неположенном месте, и коляска попала под колеса водителю автомобиля «Киа».В результате ребенка увезли в больницу.Напомним, в Кольчугино мать за равнодушие к сыну, попавшему в ДТП.