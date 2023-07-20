Закон приняли депутаты Госдумы.

Во Владимирской области школьников обязали заниматься общественно полезным трудом. Закон приняли депутаты Госдумы.«Детей надо приучать к труду с детства — уверен в этом и как депутат, и как многодетный отец. Например, они могут посадить деревья или цветы на пришкольной территории, провести уборку в классе, спортзале, помочь по хозяйству пожилому человеку. Посильный труд никому не повредит. Уверен, от этого выиграют все: и сами ребята, и общество», — прокомментировал закон депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.Теперь школьники будут участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой. Педагогам при этом предписано учитывать возраст ребят, психологические и физические особенности и возможности каждого ребёнка.