Анна Фатьянова-Китина, руководитель культурного центра рассказала о программе юбилейного...

Анна Фатьянова-Китина, руководитель культурного центра рассказала о программе юбилейного Всероссийского Фатьяновского праздника.В Вязниках сегодня открылся юбилейный Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. На родине поэта Алексея Фатьянова он проходит в 50-ый раз. Уже в субботу на солнечной поляночке - гала-концерт. Но плотная программа ждет жителей и гостей Вязников в ближайшие 2 дня. О ней "Вестям" прямо сейчас расскажет внучка поэта Алексея Фатьянова- Анна Фатьянова-Китина, руководитель культурного центра его имени.Анна Фатьянова-Китина, руководитель культурного центра рассказала о программе юбилейного Всероссийского Фатьяновского праздника