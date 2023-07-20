В Санкт-Петербурге автобус владимирского завода Волгабас на ходу потерял двигатель. Момент...

В Санкт-Петербурге автобус владимирского завода Волгабас на ходу потерял двигатель. Момент запечатлел видеорегистратор. Причиной потери стала яма, которую Волгабас не смог объехать.Это автобус-22-ого года выпуска. Как пишут в пабликах северной столицы, в городе на Неве это уже не первое происшествие с "лазурными автобусами," как их называют петербуржцы. Машины несколько раз горели. Это видео стало предметом бурного обсуждения. Как пишут в группе "Это Питер, детка": "редкое природное явление - рождение двигателя у автобуса".