В начале недели подрядчик приступил к ремонту входной группы.

Во Владимире благоустройство парка «Добросельский» обещают завершить в сентябре. Об этом в своем аккаунте «Вконтакте» написал Дмитрий Наумов.В начале недели подрядчик приступил к ремонту входной группы. В парке также восстановлены спортивные тренажеры, детские объекты и установлены баскетбольные столбы. Ведётся монтаж тренажеров для инвалидов.Напомним, что реновация проходит в несколько этапов. За предыдущие годы в «Добросельском» уже проложили основные коммуникации, возвели прогулочные аллеи, установили цветочные клумбы, построили открытый ФОК, большой детский городок, велосипедные дорожки, огороженную площадку для выгула собак, смонтировали ограждение и систему видеонаблюдения.