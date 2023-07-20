Обычно бобры ведут себя мирно.

Обычно бобры ведут себя мирно.Забавные кадры удалось снять сотрудникам государственного заповедника "Нургуш" в Кировской области. На видео попали двое бобров, которые затеяли драку прямо в воде.Сотрудники заповедника уточнили, что обычно бобры ведут себя миролюбиво, однако иногда у них случаются стычки из-за территории. Скорее всего одно животное посягнуло на участок второго.На кадрах видно, как бобер с палкой в зубах мирно проплывает по водоему. В какой-то момент на него нападает сородич, который изначально тоже мирно плавал на одном месте.