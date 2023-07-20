Роман Архипов объездил страну с творческим коллективом Татьяны Овсиенко.

Роман Архипов объездил страну с творческим коллективом Татьяны Овсиенко.Известный российский певец Роман Архипов погрузился в мир отечественной эстрады еще в раннем детстве. Дело в том, что его отец возглавлял гастрольную группу заслуженной артистки России Татьяны Овсиенко. Поэтому шестилетний мальчик смог проехать всю страну с именитыми музыкантами.Будучи студентом, Романа Архипов получил уникальную возможность отравиться в США. Там музыкант развил творческие навыки и выучил английский язык. В России он прославился прежде всего как солист группы "Челси".Выпускник проекта "Фабрика" звезд считает себя довольно обеспеченным человеком. В интервью изданию "" она рассказал, каким имуществом владел и владеет в двух странах. Роман Архипов также выразил намерение избавиться от американской недвижимости.После завершения карьеры в группе "Челси" певец вновь направился в США. Он решил начать сольную карьеру за океаном и пробиться в местный шоу-бизнес. Исполнитель поселился в Лос-Анджелесе и даже начал сотрудничать с именитыми звездами.Роман Архипов изначально продал недвижимость в Москве и купил квартиру в Сан-Диего. За восемь лет музыкант прилично заработал, да и жилье в США подорожало. В итоге он переехал в Калифорнию, поближе к олимпу шоу-бизнеса. Однако теперь экс-солист "Челси" намерен избавиться от американской недвижимости.