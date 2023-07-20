Смотрите в дайджесте:– В двух микрорайонах Владимира временно остановят подачу газа– Специалисты проверили арбузы и дыни с ярмарки на Батурина– В Покрове появился Бульвар Дружбы

Смотрите в дайджесте:– В двух микрорайонах Владимира временно остановят подачу газа– Специалисты проверили арбузы и дыни с ярмарки на Батурина– В Покрове появился Бульвар Дружбы народов– 205 лет с момента создания городской пожарной команды в Суздале отметят праздником– Владимирские спортсмены выступят на Летних Играх сурдлимпийцев в Уфе