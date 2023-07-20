Несколько дней назад стало известно о смерти Виктора Мелихова, который известие благодаря роли в сериале Бандитский Петербург. Артист скончался при загадочных обстоятельствах. Друг и ..

Несколько дней назад стало известно о смерти Виктора Мелихова, который известие благодаря роли в сериале "Бандитский Петербург". Артист скончался при загадочных обстоятельствах.Друг и коллега артиста Марк Горонок сообщил прессе, что Мелихов мог скончаться из-за проблем с сердцем. "Конечно, будет еще экспертиза и уточнят, из-за чего, но предварительно — сердце. Я так понимаю, что Вите плохо стало, и эти несколько дней он находился дома, а так как он жил один, то никто ничего...», — цитирует актера .