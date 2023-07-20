Двух человек спасли на пожаре во Владимирской области. Накануне в 20 часов 22 минуты поступил...

Двух человек спасли на пожаре во Владимирской области.Накануне в 20 часов 22 минуты поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове на улице Терешковой, 14.Наблюдался густой дым из окон третьего этажа. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 11 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Было спасено два человека, пострадал 60-летний мужчина.Спасателями эвакуировано 13 человек, из них 2 детей.Дознаватель устанавливает причину пожара.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.