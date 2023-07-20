Двух человек спасли на пожаре во Владимирской области.
Накануне в 20 часов 22 минуты поступил...
Двух человек спасли на пожаре во Владимирской области.
Накануне в 20 часов 22 минуты поступил сигнал о пожаре в многоквартирном жилом доме в Александрове на улице Терешковой, 14.
Наблюдался густой дым из окон третьего этажа. Пожарные оперативно ликвидировали горение на площади 11 кв. м. Сгорела внутренняя отделка и имущество квартиры, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Было спасено два человека, пострадал 60-летний мужчина.
Спасателями эвакуировано 13 человек, из них 2 детей.
Дознаватель устанавливает причину пожара.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.