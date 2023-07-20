Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен в сфере индивидуального строительства в Тюменской области. Эксперты заговорили о полной монополизации рынка.

Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен в сфере индивидуального строительства в Тюменской области. Эксперты заговорили о полной монополизации рынка.Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен и полную монополизацию рынка индивидуального строительства. Речь идет о Тюменской области в начале 2024 года.Подобные опасения высказала участница команды топ-риэлтора федерального агентства "Этажи" Ильнура Ишкиева Елена Ситникова."Во-первых, как только начнут действовать счета эскроу в индивидуальном строительстве, резко поднимется цена загородной недвижимости. Я думаю, это произойдет уже в 2024 году", — цитирует специалиста . Риэлтор считает, что с рынка уйдет средний бизнес, и это худший фактор.Ситникова добавила, что, по ее подсчетам, выживут массовые застройщики, которые будут диктовать всему рынку свои условия и фактически его монополизируют. Кроме того, попытки сделать загородное жилье доступнее и обезопасить деньги заказчиков приведет к непредсказуемым результатам.Эксперт отметила, что крупные застройщики сформируют цены, которые в итоге льготные ипотечные программы обрушат. "Надо искать альтернативу, помощь застройщикам", — резюмировала Ситникова.