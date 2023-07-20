Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе. Глава региона оценил...

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе. Глава региона оценил работу военно-патриотического клуба "Пересвет" и посетил предприятие, которое занимается производством инновационных звукоизоляционных и акустических материалов. Подробности-у Александра Сыпченко.Получить общевойсковой берет из рук главы региона Александра Авдеева для победителей военно-тактические игр почетно вдвойне. Судогодский "Пересвет" регулярно проводит подобные сборы, где дети встречаются с ветеранами боевых действий, проходят строевую, огневую и тактико-специальную подготовку. Сейчас в клубе- почти 40 мальчишек и девчонок.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Такие военно-патриотические клубы сохранили костяк офицеров отставных, которые сохранили костяк материально-технической базы и подхватили те задачи, которые раньше выполняла ДОСААФ."Пересвет"- часть пилотного проекта Министерства обороны-по созданию единого центра подготовки к военной службе и патриотическому воспитанию молодёжи. Занятия ведут опытные, в прямом смысле закаленные в боях преподаватели. Именно ветераны боевых действий, в том числе специальной военной операции, составляют костяк патриотической работы в регионе.Илья Кульков, руководитель военно-патриотического центра "Пересвет":- Пришли мы как обычно через своих детей. Сын рос, думали как его немножко вытащить с улицы, так как улица уже его забирала, ну и придумали такое действие. Начали собирать вокруг него его товарищей и с ними заниматься в том числе начальной военной подготовкой.В центре внимания губернатора Александра Авдеева-и экономика. Это одно из самых крупных предприятий Судогодского района. Профиль-материалы для звукоизоляции. Произведенные в Судогде они используются при возведении социально значимых объектов по всей стране.Леонид Лоншаков, главный технолог предприятия:- Сначала на основу наносится на станке клей, потом заматывается вместе с клеем в рулон, далее он идет на линию производства мембраны и дублируется слоем мембраны.Рабочих мест- 130. За последние несколько лет предприятие "включилось" сразу в несколько региональных программ поддержки бизнеса и только увеличивало объемы продукции."Как условия работы? Хорошо. Вопросы к руководству есть? Есть шанс задать. Нет никаких, если появляются сразу решаются быстроБлагодаря поддержке правительства Владимирской области экономика Судогодского района активно развивается. А это напрямую сказывается на качестве жизни людей.Валерий Сафонов, глава администрации Судогодского района:- Наши компании участвуют в различных государственных программах. Это и дополнительное финансирование, это и инвестиции, это в целом инвестиции в производство, его расширение. Это и рабочие места, а это соответственной стабильность в семья.Сергей Козлов, член Совета Торгово-промышленной палаты Владимирской области:- Экономика Судогодского района развивается. Торгово-промышленной палаты Владимирской области оказывает большую поддержку, помощь связанная с продвижением товара на рынке, непосредственно и мы получили такую помощь, благодаря которой нам удалось начать работать с торговыми сетями.По итогам поездки глава региона вместе с коллегами "на местах" определи ключевые направления развития территории. Ставку Судогодский район делает на всестороннюю поддержку всех промышленных предприятий, развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".