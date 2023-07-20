Гусь-Хрустальный подаст заявку на федеральный конкурс по благоустройству малых городов. В...

Гусь-Хрустальный подаст заявку на федеральный конкурс по благоустройству малых городов.В администрации Гусь-Хрустального, совместно с профильными проектными организациями, начали подготовку заявки на участие в федеральном конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Его проводит Минстрой.Проект благоустройства набережной у центрального озера уже участвовал в этом конкурсе. Но не набрал достаточное количество баллов. Сейчас, говорят в администрации, будет учтен предыдущий опыт. Разрабатывается новая концепция, которая отразит самобытность города. Отбор проектов состоится в следующем году.Набережная озера в Гусь-Хрустальном - одна из главных местных достопримечательностей. И часть исторического центра города стеклоделов. Всё это должно быть учтено при проектировании.Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:- Разработка этой документации стоит определенных средств. И здесь мы два варианта прорабатываем: либо часть из местного бюджета средств, либо еще часть из внебюджетных источников. Есть у нас и предприниматели, есть предприятия, которые готовы поддержать наш город, муниципалитет. Для того, чтобы мы заявились на этот федеральный конкурс.