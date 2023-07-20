Из Владимира отправилась группа военнослужащих в зону специальной военной операции. Сегодня во...

Из Владимира отправилась группа военнослужащих в зону специальной военной операции.Сегодня во Владимире на площади около ДК Молодежи прошла очередная торжественная отправка военнослужащих в зону специальной военной операции.Слова напутствия бойцам прозвучали от представителей правительства региона, ветеранов боевых действий, священнослужителей. Контрактники из нашего региона уже на пути в учебные части. Там они вспомнят навыки обращения с оружием и военной техникой.Сергей Полузин, министр региональной безопасности Владимирской области:- Идут настоящие мужики, осознанные, с понятиями, уже не молокососы какие то, а парни, которые действительно приняли решение не за какие то материальные блага, а именно потому что Отечеству нашему сегодня нужны солдаты.