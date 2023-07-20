В результате аварии несовершеннолетний получил перелом бедра и травму позвоночника. Во время того, как ребенок катался на питбайке, его мать выпивала со своим знакомым, сообщили в

В результате аварии несовершеннолетний получил перелом бедра и травму позвоночника. Во время того, как ребенок катался на питбайке, его мать выпивала со своим знакомым, сообщили в прокуратуре. Напомним, авария случилась в понедельник, 17 июля, подросток ехал на питбайке в сторону реки Пекши и на высокой скорости столкнулся с легковушкой. В результате ДТП подростка госпитализировали с