SHAMAN нарвался на критику со стороны россиян.

SHAMAN нарвался на критику со стороны россиян.Популярный российский певец SHAMAN совсем недавно покорил музыкальный олимп. 31-летний музыкант известен широкой аудитории благодаря патриотической позиции и соответствующим песням собственного сочинения.Сегодня исполнитель хита "Я русский" пользуется огромной поддержкой как со стороны фанатов, так и со стороны более опытных коллег по цеху. В съемках клипа на его песню "Встанем" приняли участие такие мэтры, как Лариса Долина, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Николай Басков, Григорий Лепс и другие.Кстати, последний находится с Ярославом Дроновым в более тесных отношениях. SHAMAN даже получил от Григория Лепса ценный подарок – серебряный крест из дизайнерской линейки украшений народного артиста России.SHAMAN даже не думает останавливаться на достигнутом, он продолжает покорять сердца граждан. В четверг, 20 июля, он выпустил очередной музыкальный клип, уточняет "". По данным телеканала "", трогательные кадры сняты в зоне проведения спецоперации.В этой истории все могло бы быть идеально, ели бы не одно "но" – название клипа. SHAMAN, похоже, угодил в крупный скандал. Некоторые россияне заподозрили, что "Мой бой" – это отсылка к запрещенной книге лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.Мнение комментаторов в социальных сетях певца разделилось. Одни принялись критиковать патриота за неоднозначное название, другие, наоборот, стали защищать любимого исполнителя от нападок.