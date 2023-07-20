Музей-заповедник Александровская слобода обновил гардероб. В рамках перезагрузки одной из...

Музей-заповедник "Александровская слобода" обновил гардероб.В рамках "перезагрузки" одной из старейших интерактивных программ музея-заповедника - "Сватовство" - сотрудники приобрели новые костюмы для гостей "Крестьянской избы".Если раньше музейный наряд невесты, свахи или матушки состоял из одного сарафана, то теперь это полный комплект: сарафан, рубаха, пояс и, разумеется, головной убор - яркий платок. Внешний вид одеяния, характерного для владимирской губернии девятнадцатого-двадцатого столетий, восстановили в ходе иследований и консультаций, а пошили костюмы в специализированной мастерской в Ульяновске, сотрудники которой занимаются изготовлением одежды и аксессуаров для музеев, исторических фестивалей, выступлений фольклорных коллективов. Вся одежда - из льна и хлопка, отделана натуральными нитями и декором ручной работы.