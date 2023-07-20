Проектирование объекта уже началось.

Проектирование объекта уже началось.Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) построят в пешей доступности от станций метро "Аннино" и "Улица Академика Янгеля" и станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Красный строитель. Спорткомплекс расположится на улице Газопровод в районе Чертаново Южное.Площадь будущего спортивного объекта составит 6,2 тысячи квадратных метров. Строительство начнется в первой половине 2024 года, сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.Пропускная способность физкультурно-оздоровительного комплекса составит 1,3 тысячи человек в сутки. Там оборудуют два бассейна: один будет предназначен для оздоровительного плавания, другой – для обучения детей плаванию.Также в здании будет универсальный зал для игровых видов спорта – тенниса, волейбола, баскетбола, гандбола и флорбола, помещения для занятий хореографией и ритмической гимнастикой, буфет, раздевалка, комната медика.Спортивный комплекс будет работать круглые сутки. Входную группу и помещения здания приспособят для маломобильных граждан, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.ФОК с бассейном также в районе Алтуфьево на севере города. Площадь объекта составит 4,5 тысячи квадратных метров. Здание на Стандартной улице возведут на средства инвестора.За счет бюджета столицы 22 спортивных комплекса. До конца 2023 года в эксплуатацию введут шесть объектов. Подходит к концу возведение ФОКа во Внукове, футбольного поля в Зеленограде, спорткомплекса "Баланс" в Бибиреве, оздоровительного центра "Ника" в Некрасовке.По программе комплексного развития территорий в Москве построят 11 спортивных комплексов в девяти районах города. Ими будут пользоваться жители новых районов, которые появляются на месте бывших промышленных зон. Общая площадь объектов составит 72 тысячи квадратных метровЗа последние пять лет в столице появилось 28 спортивных объектов. Это районные ФОКи и комплексы федерального значения. В следующие несколько лет в эксплуатацию введут Ледовый дворец в Мневниковской пойме и Дворец спорта в Лужниках.