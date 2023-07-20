Народные приметы на 21 июля. О чем молятся чудотворной Казанской иконе Божией матери в ее светлый...

Народные приметы на 21 июля. О чем молятся чудотворной Казанской иконе Божией матери в ее светлый праздник21 июля 2023 года проходит церковный праздник явления Казанской иконы Божией Матери.Из истории..Казанская икона Божией Матери связана с великими событиями на Руси. 28 июня 1579 года в Казани произошел страшный пожар, истребивший часть города. Недалеко от места пожара стрелец Даниил Онучин возводил себе дом. Во сне его девятилетней дочке Матроне явилась Богоматерь и попросила достать икону, зарытую в земле. Изначально на слова девочки никто не обратил внимание. Но во сне Матроне являлась Богородица три раза и указывала место, где зарыта чудотворная икона. Матрона с матерью решили самостоятельно её отыскать. Они стали рыть в указанном месте и обрели святой образ. Иоанн Грозный приказал на этом месте построить храм в честь Казанской иконы Богоматери и основать женский монастырь.Фото azbyka.ruО чем молятся чудотворной иконе?Считается чудотворной и одной из самых почитаемых икон в Русской Православной церкви.Иконе молятся для исцеления болезней, счастливой семейной жизни, благополучия детей, от внезапной смерти, бед в дороге, пожара, плохих людей, тоски, уныния и тревог. Пары, которые давно не могут зачать ребёнка, просят у иконы помощи.У данного праздника существуют и другие название - Прокопий Жнец В это время начинают жать рожь. Перед работой, соответственно, возносили молитвы святому Прокопию, накрывали в честь этого события столы, чтобы жатва прошла удачно.Что можно делать 21 июля 2023 года?Сегодня разрешается заниматься сбором черники, которая как раз поспевает к этой дате. Черника обладает огромной целебной силой, восстанавливает плохое зрение, нормализует пищеварение.Нужно обязательно сходить в церковь и помолиться иконе Казанской Божией Матери.Многие девушки стремились пойти под венец именно в этот день, чтобы гарантировать счастье и любовь, достаток и спокойствие в доме.Что нельзя делать 21 июля 2023 года?Не рекомендуется начинать новые дела, старт проектов или выбирать новую профессию.Нельзя отправляться в дальний путь, путешествие — дорога окажется неудачной.На Казанскую нельзя стирать, убираться, что-то мыть, также нельзя мыться, купаться.Народные приметы на 21 июля 2023 годаЧерника поспела — пора жать рожь.Какая погода сегодня, такая будет и 2 августа.Воробьи дерутся и очень активны — к солнечной погоде.Дождь начался после полудня — до конца дня будет лить.Дождь без ветра — ненастье затянется.После сильного дождя выглянуло солнце — скоро непогода продолжится.Пчёлы часто кусают — к засухе.Фото pxfuel.com