Организованную группу из Владимирской области подозревают в торговле незарегистрированными...

Организованную группу из Владимирской области подозревают в торговле незарегистрированными лекарствами.Участников организованной группы-их 6 человек-задержали столичные сотрудники МВД.Препараты, как установило следствие, по неофициальным каналам ввозились из стран Восточной Азии. Торговали лекарствами мошенники через интернет, отправляя их во все регионы нашей страны. Согласно эспертизе Росздравнадзора, лекарства некачественные и могли нанести вред здоровью. Одна упаковка стоила до 40 тысяч рублей. Общий доход от криминального медбизнеса превысил 30 миллионов рублей. Полицейские провели обыски в Московской и Владимирской областях. Изъято свыше полутысячи упаковок подпольных медикаментов.Ирина Волк, официальный представитель МВД России:- Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Двоим - в виде запрета определенных действий. Еще двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.