Прилучный оставил жену и новорожденного сына и уехал в Дубай. Фанаты сочли это попыткой артиста освободиться от рутины.

Прилучный оставил жену и новорожденного сына и уехал в Дубай. Фанаты сочли это попыткой артиста освободиться от рутины.Личная жизнь Павла Прилучного продолжает находиться под пристальным вниманием общественности. Артист буквально не может сделать и шага, чтобы это стало предметом обсуждений.Стало известно, что недавно ставший отцом Прилучный уехал от жены Зепюр Брутян и двухмесячного сына Микаэля за границу. Свое местонахождение звезда сериала "Мажор" раскрыла в социальной сети.Выяснилось, что Павел уехал в Дубай. Прилучный обнародовал кадры того, как выглядит расположенный на берегу Персидского залива отель, а также снимки, иллюстрирующие его отдых в ресторане. В заведении артист заказал бокал и наслаждался видом.Не забыл Павел прогуляться по пляжу и полюбоваться закатом. Поначалу поклонники были убеждены в том, что актер устал от бытовых дел и занятий с грудным ребенком, поэтому решил провести время наедине с собой.Позже Прилучный развеял эти мифы. Он сообщил, что за границей он оказался не ради отдыха, а по работе. Там режиссер Сарик Андреасян снимает новый проект, отмечает .