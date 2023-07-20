В поле интересов иностранцев предприятия «Новый ресурс», «ФДК Плюс», «Ковровлеспром» и «Аскона»

Представители восьми государств Африки и Ближнего востока и СНГ приехали на бизнес-форум во Владимире. Об этом сообщает .20 июля иностранные предприниматели встретились для переговоров с производителями Владимирской области, а уже завтра бизнесменам предстоит лично посетить предприятия, которые вызвали их интерес.Ковров стал один из наиболее интересных для иностранцев городом-производителем. Бизнесмены из Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Ирака заинтересовались сотрудничеством с предприятиями по деревообработке и производству мебели.Напомним, Владимирская область заняла в рейтинге промышленной эффективности.