При крупном пожаре во Владимирской области эвакуировано 7 человек. В ночь на 20 июля 2023 года в...

При крупном пожаре во Владимирской области эвакуировано 7 человек.В ночь на 20 июля 2023 года в городе Киржач, на улице Островского произошло возгорание неэксплуатируемого здания. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение строения. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар на площади 400 квадратных метров.В результате пожара сгорела внутренняя отделка и конструкция здания.Информация о погибших и пострадавших не поступала. Эвакуировано 7 человек.К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 14 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото МЧС России по Владимирской области