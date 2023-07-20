ПРЯМОЙ ЭФИР: программа Ваше право. Актуально на радио 21 июля. В программе юриста Ларисы...

ПРЯМОЙ ЭФИР: программа "Ваше право. Актуально" на радио 21 июля.В программе юриста Ларисы Павловой Ваше право в 7 часов 20 минут на радио "Россия- Владимир":Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Роман Костин расскажет о том, какпрокуратра помогает восстановить права граждан в разных сферах: в трудовых, жилищных отношениях. Куда обращаться гражданину, если егопроблемы не решаются.Это не просто эфир, это ваше обращение в прокуратуру!Телефон прямого эфира 35-31-33, код города 4922.