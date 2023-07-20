ПРЯМОЙ ЭФИР: программа Ваше право. Актуально на радио 21 июля.
В программе юриста Ларисы...
ПРЯМОЙ ЭФИР: программа "Ваше право. Актуально" на радио 21 июля.
В программе юриста Ларисы Павловой Ваше право в 7 часов 20 минут на радио "Россия- Владимир":
Начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Роман Костин расскажет о том, как
прокуратра помогает восстановить права граждан в разных сферах: в трудовых, жилищных отношениях. Куда обращаться гражданину, если его
проблемы не решаются.
Это не просто эфир, это ваше обращение в прокуратуру!
Телефон прямого эфира 35-31-33, код города 4922.