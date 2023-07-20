В МВД подвели итоги анализа состояния преступности. О результатах рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. С января по июнь этого года общее количество преступлений

В МВД подвели итоги анализа состояния преступности. О результатах рассказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России. С января по июнь этого года общее количество преступлений снизилось на 2%. Сильно уменьшился и ущерб от преступлений – на целых 42,5%. В России снизилось количество преступлений против собственности: разбоев – на 11,7%, грабежей – на 25%, краж –