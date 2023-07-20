Во Владимирской области ни один убийца не скроет свое преступление. Раскрываемость – стопроцентная. В МВД подвели итоги анализа состояния преступности. Как сообщили в УМВД Владимирской

Во Владимирской области ни один убийца не скроет свое преступление. Раскрываемость – стопроцентная. В МВД подвели итоги анализа состояния преступности. Как сообщили в УМВД Владимирской области, подразделениями обеспечена планомерная работа по раскрытию и расследованию преступлений. Так, раскрываемость убийств и покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев в первом полугодии составила 100%,