Сгоревшую крышу многоквартирного дома во Владимирской области восстановят на месяц раньше. В селе...

Сгоревшую крышу многоквартирного дома во Владимирской области восстановят на месяц раньше.В селе Черкутино Собинского района восстанавливают полностью сгоревшую крышу дома 8 по улице Мира.Напомним, пожар случился 21 июня.Площадь пожара 1100 квадратных метров. Эвакуирован был 51 человек, из них 9 детей.Исполнение работ – на личном контроле Губернатор Александра Авдеева, сообщила пресс-служба ВО.Подрядчик – «СМУ-33» приступил к работам 7 июля. Уже восстановили кирпичную кладку, устраивают вентканалы и парапеты. Сегодня началась установка стропил над 1 подъездом и укладка плёнки. Строители стремятся построить новую крышу с опережением сроков – не к 1 октября, а к 1 сентября.«Погода осложняет процесс. Несмотря на временное покрытие плёнкой, протечки в такой дождь, к сожалению, неизбежны. Жильцам необходимо выплатить компенсации за утраченное имущество», – поставил задачу Губернатор.Глава администрации Собинского района Александр Разов заверил, что необходимые документы на компенсацию жителям подготовлены и уже направлены в Правительство области: «В ближайшие дни люди получат компенсации. Речь идёт о суммах в 50 тысяч рублей (при частичной утрате имущества) и 100 тысяч рублей (при полной утрате).Фото: сообщила пресс-служба ВО.