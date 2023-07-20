Синоптики не прогнозируют повышения ночных температур во Владимирской области.
В пятницу, 21 июля,...
Синоптики не прогнозируют повышения ночных температур во Владимирской области.
В пятницу, 21 июля, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится, сообщили синоптики.
Осадков не будет.
Воздух прогреется до 19 градусов.
Ветер слабый - максимум 2,7 метра в секунду.
Давление немного повысится с 740 до 742.
Народный прогноз погоды
21 июля начинали вязать снопы.
Какая погода сегодня, такая будет и 2 августа на Ильин день.
Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
Фото: https://www.pxfuel.com