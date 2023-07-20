Синоптики предупредили жителей Владимирской области о перемене погоды. В пятницу, 21 июля,...

Синоптики предупредили жителей Владимирской области о перемене погоды.В пятницу, 21 июля, облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится, сообщили синоптики.Осадков не будет.Воздух прогреется до 19 градусов.Ветер слабый - максимум 2,7 метра в секунду.Давление немного повысится с 740 до 742.Народный прогноз погоды21 июля начинали вязать снопы.Какая погода сегодня, такая будет и 2 августа на Ильин день.Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.Фото: https://www.pxfuel.com