Следственный Комитет по Владимирской области начал проверку заболоченного дома в поселке имени...

Следственный Комитет по Владимирской области начал проверку "заболоченного" дома в поселке имени Абельмана Ковровского района.Один из домов в поселке имени Абельмана Ковровского района попал в поле зрения Следственного Комитета. Ведомство начало процессуальную проверку. Почему дом "заболочен" на месте выяснил Народный фронт. А вот что что намерены предпринять в администрации района? - расскажет Мария Платанюк.- Вода в подвале, запах, блохи у меня на балконе. Вот они откачали, сейчас опять пойдет.Любовь Фирсова проводит экскурсию по подвалу родного дома. Здесь встречает стойкий запах канализации.- Я даже есть не могу на кухне. Такая вонь.После обращения в Народный Фронт в поселок санатория имени Абельмана приехала Наталья Баранкова, член регионального штаба президентского движения. В- Здесь трубы стоят на кирпичах. Строительство такое нестабильное.Сейчас в доме - 176 жильцов. 46 детей. Несколько инвалидов, которые не могут выйти на улицу. В подвале уже появились и другие "непрошеные соседи".Наталья Баранкова, член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Ситуация ужасная. И честно говоря, запах стоит невыносимый. Катастрофическая. Жители сказали, что здесь даже крысиные гнёзда обнаружены. Крысы бегают.На нижних этажах дышится сложно, жалуются люди. Стены влажные, обои отсырели, в квартирах-грибок. Эльмира недавно закончила ремонт. Надолго ли- не уверена.Эльмира Шошина, жительница дома:- В подвале очень много воды, у нас очень большая влажность в квартире. Пахнет сыростью, прелостью.Ситуация уже попала в поле зрения Следственного Комитета. Региональное управление изучает факты "проживания граждан в ненадлежащих условиях".- В следственном управлении Следственного Комитета России по Владимирской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил ио руководителя следственного управления по Владимирской области Андрею Ялину доложить об установленных обстоятельствах произошедшего и причинах, приведших к нарушению прав граждан."Заболоченным домом" вплотную занялись районные власти. Как сообщил "Вестям" глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, с 20-ого года письменных обращений от жителей не было. "Молчание" нарушил недавний звонок. Одна из собственниц сообщила: люди мучаются от "ароматов" канализации. На место вместе с представителями управляющей компании "Комсервис плюс" выезжал жилинспектор. Засор внутри дома ликвидировали. Сети прочистили. Но часть стоков попала в подвал.Вячеслав Скороходов, глава администрации Ковровского района:- Был намечен план мероприятий, чтобы провести обследование сетей на их дальнейшую пригодность и необходимость проведения ремонтных работ. * Управляющая компания обещала посыпать щебень, песочек, чтобы всё там было сухо. * Будет официально проведена проверка, будет официально выписано предостережение управляющей компании. Этот вопрос мы возьмём на официальный контроль. Чтобы все работы были выполнены и жалоб у жителей дома по вопросу канализации не возникало.В Ковровском районе 245 многоквартирных домов. Обойти каждый сложно. Районные власти призывают оперативно "стучаться" в двери. Нерадивые управляющие компании призовут к ответу. По всей строгости закона.Мария Платанюк "Вести-Владимир".