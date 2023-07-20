Смотрите Вести в 14.30: губернатор Александр Авдеев посетил социально значимые объекты в...
Смотрите "Вести" в 14.30: губернатор Александр Авдеев посетил социально значимые объекты в Судогодском районе.
Губернатор в Судогде
- От контроля пилотного проекта Минобороны до звукоизоляционного предприятия.
Вручение беретов
- Губернатор посетил социально значимые объекты в Судогодском районе.
Автобусов дождались!
- Прибавление в автобусном парке областного центра.
Как можно сравнить? Это новая комфортабельная машина
- Сто новых машин выйдут на линию в ближайшее время. Но какие проблемы остаются?
География биографии
- Его искусство - философия линий и цвета.
Нам очень не хватает человека такого масштаба
- Во Владимирских палатах проходит выставка выдающегося графика Владимира Рузина.