Смотрите Вести в 21.05: Дом без крыши простоит еще месяц. И огонь и воду. -Многострадальная...

Смотрите "Вести" в 21.05: Дом без крыши простоит еще месяц.И огонь и воду.-Многострадальная кровля в многоквартирном доме Собинского района. Крыша сначала горела, а теперь ее заливает.Губернатор в Судогде.-От экономики до реализации пилотного проекта Минобороны. Итоги поездки губернатора Александра Авдеева в Судогодский район.