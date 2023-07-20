Мастер-класс сотрудники тревожного ведомства и Центра подготовки спасателей провели на озере Глубоком. Специалисты показали, как нужно действовать, если в воде вы заметили тонущего

Мастер-класс сотрудники тревожного ведомства и Центра подготовки спасателей провели на озере Глубоком. Специалисты показали, как нужно действовать, если в воде вы заметили тонущего человека. Все желающие смогли попробовать оказать первую помощь на манекенах. Тонущий человек не кричит и не размахивает руками, он уходит под воду молча и быстро, говорят спасатели. Счет идет на секунды, особенно