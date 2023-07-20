Во время последнего выездного депутатского дня Собинский район впечатлил депутатов ЗС темпами и масштабами своего развития. Поэтому Совет представительных органов муниципальных

Во время последнего выездного депутатского дня Собинский район впечатлил депутатов ЗС темпами и масштабами своего развития. Поэтому Совет представительных органов муниципальных образований при Заксобрании Владимирской области в июле решено было провести именно здесь. Александр Разов, глава администрации Собинского района Я надеюсь, этот год станет переломным, когда до каждого населенного пункта будет проведена дорога с твердым