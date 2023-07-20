Осматривали торговые места, запрашивали сопроводительные документы на сельхозпродукцию и проверяли наличие медицинских книжек у продавцов. В числе проверяющих были сотрудники

Осматривали торговые места, запрашивали сопроводительные документы на сельхозпродукцию и проверяли наличие медицинских книжек у продавцов. В числе проверяющих были сотрудники Роспотребнадзора, представители администрации Владимира и регионального Центр ветеринарии. Отдельные образцы арбузов и дынь проанализировали на содержание нитратов в лаборатории. Проверка показала, что требования санитарного законодательства и права потребителей не нарушаются. Рейды по точкам продажи бахчевых