По словам министра экологии и градостроительства республики Мехмета Озхасеки, мегаполис "входит в десятку самых рискованных городов мира" с точки зрения сейсмической опасности.

Власти Турции планируют подготовить Стамбул к землетрясению, по мощности аналогичному произошедшему 6 февраля. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки."Мы начинаем работу на следующей неделе", - приводит его слова агентство ТАСС.По словам чиновника, действия уже согласованы с мэром Стамбула Экремом Имамоглу, а также главами муниципальных районов.На прошлой неделе турецкий сейсмолог Халюк Эйидоган спрогнозировал землетрясение магнитудой не ниже семи, которое с вероятностью порядка 50% произойдет в районе Стамбула до 2030 года.6 февраля 2023 года в центральной части Турции с интервалом в девять часов произошли два землетрясения магнитудой около 7,7, которые также затронули северную часть Сирии.Это стало самой тяжелой катастрофой подобного рода за всю историю Турции, затмив по разрушительности даже трагедию 1939 года в Эрзинджане. Основной удар стихии пришелся на центральную часть страны, в особенности провинцию Хатай, которая понесла самый тяжелый урон.