В Александрове на улице Терешковой в доме №14 загорелась квартира. Пожар случился 19 июля около восьми вечера. Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже валил густой

В Александрове на улице Терешковой в доме №14 загорелась квартира. Пожар случился 19 июля около восьми вечера. Когда пожарные прибыли на место, из окон квартиры на третьем этаже валил густой черный дым. Чтобы жители дома не задохнулись угарным газом, спасатели эвакуировали 13 человек. Двух человек из горящей квартиры также удалось спасти. Пострадал 60-летний мужчина. Спасатели