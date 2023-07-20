Ход строительства проконтролировал мэр Дмитрий Наумов.
Во Владимире «Газпром» строит три многофункциональные спортивные площадки. Ход работ проконтролировал мэр Дмитрий Наумов.
Объекты появятся в микрорайоне Лунёво, во дворе школы №13 и рядом с гимназией № 39. Доступ к новым спортивным сооружениям будет свободным.
«После ввода в эксплуатацию здесь можно будет заниматься мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом. Система освещения позволит проводить занятия и в вечернее время», - уточнили в мэрии.
Сейчас площадки готовы на 70%. Сроки завершения строительства - середина августа.