Ход строительства проконтролировал мэр Дмитрий Наумов.

Во Владимире «Газпром» строит три многофункциональные спортивные площадки. Ход работ проконтролировал мэр Дмитрий Наумов.Объекты появятся в микрорайоне Лунёво, во дворе школы №13 и рядом с гимназией № 39. Доступ к новым спортивным сооружениям будет свободным.«После ввода в эксплуатацию здесь можно будет заниматься мини-футболом, хоккеем, баскетболом и волейболом. Система освещения позволит проводить занятия и в вечернее время», - уточнили в мэрии.Сейчас площадки готовы на 70%. Сроки завершения строительства - середина августа.