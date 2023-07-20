Как рассказали в министерстве цифрового развития региона, по всей стране стартует голосование по отбору населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом.

Жителям Владимирской области предлагают проголосовать за подключение мобильного интернета в деревнях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.Как рассказали в министерстве цифрового развития региона, по всей стране стартует голосование по отбору населённых пунктов для обеспечения высокоскоростным мобильным интернетом. Сёла и деревни, набравшие большинство голосов, будут подключены в 2024 году. Всего власти обеспечат связью 1481 посёлок.Отдать свой голос можно на сайте «Госуслуг» (), а также отправив до 10 сентября письмо в Минцифры (адрес: 123112, город Москва, Пресненская наб., 10, стр.2). В нём нужно указать имя, адрес регистрации и название деревни. Обращение могут подписать несколько человек.