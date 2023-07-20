Газ отключат в связи с ремонтными работами на газопроводе высокого давления, сообщили в мэрии. Отключение произойдет 25 июля с 9 до 16 часовпо адресам: – г. Владимир, мкр. Никулино (все жилые

Газ отключат в связи с ремонтными работами на газопроводе высокого давления, сообщили в мэрии. Отключение произойдет 25 июля с 9 до 16 часовпо адресам: – г. Владимир, мкр. Никулино (все жилые дома);– г. Владимир, мкр. Шепелево (все жилые дома). Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства. Прокомментируйте новость у нас