В Гусь-Хрустальном задержаны два закладчика героина и мефедрона. Оперативники взяли их с...

В Гусь-Хрустальном задержаны два закладчика героина и мефедрона.Оперативники взяли их с поличным-преступники пытались оборудовать очередной тайник с запрещенными веществами.Заметив полицейских, один из злоумышленников попытался сжечь свой мобильный телефон. Где, предположительно, хранились координаты тайников-закладок. У задержанных полицейские обнаружили полсотни обмотанных изолентой свертков. Как показала экспертиза, в них оказалось 6 граммов героина и 24 грамма мефедрона.В отношении 20 и 21-летнего жителей Гусь-Хрустального возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере".