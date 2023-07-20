Вместо пустыря на Больничном проезде появилось ухоженное пространство для отдыха горожан. На организацию общественного пространства выделили 50 миллионов рублей. Как сообщают власти, для

Вместо пустыря на Больничном проезде появилось ухоженное пространство для отдыха горожан. На организацию общественного пространства выделили 50 миллионов рублей. Как сообщают власти, для отдыха населения предусмотрены несколько локаций. Есть зоны тихого отдыха и торговли, детская игровая площадка, площадки для воркаута и мероприятий. Все они связаны сетью дорожек. Территорию благоустроили благодаря победе города во всероссийском конкурсе