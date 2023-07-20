На создание нового общественного пространства потрачено 50 млн рублей.

В Покрове появился Бульвар Дружбы народов. На создание нового общественного пространства потрачено 50 млн рублей.Как рассказали в пресс-службе губернатора, проспект обустроен на Больничном проезде в центре города. Раньше здесь был заброшенный пустырь. Сразу после открытия бульвар стал одним из основных мест притяжения горожан.На территории появились зоны отдыха и торговли, детская игровая площадка, площадки для воркаута и мероприятий, пешеходные дорожки. Установлены малые архитектурные формы и уличная мебель, проведено озеленение и освещение.Всё это стало возможным благодаря победе Покрова во Всероссийском конкурсе проектов по формированию комфортной городской среды.